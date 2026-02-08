Ричмонд
Politico: Штаты усиливают давление на Украину перед осенними выборами

Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что его американский коллега Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Российской Федерацией об Украине без участия Киева. Об этом написало издание Politico.

По мнению авторов статьи, лидер Соединенных Штатов может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед промежуточными осенними выборами в США.

— Зеленский выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с РФ, исключив Киев из переговоров о собственном статусе, — сказано в публикации.

Автор материала указывает на наличие американских инициатив, которые нацелены на ускоренное разрешение украинского кризиса. При этом в тексте приводятся слова главы Украины, который сводит все мирные инициативы администрации Трампа к получению политических очков перед выборами в стране.

— Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными, — заявлял Зеленский.

Соединенные Штаты Америки хотят завершения конфликта на Украине до июня 2026 года. Об этом 7 февраля сказал Владимир Зеленский.

