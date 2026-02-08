Синоптик Позднякова: на предстоящей неделе в Москве похолодает до −20

«Что касается сильных морозов, их у нас в этом году и не было. Сильными они считаются тогда, когда температура опускается ниже −25 градусов. В Москве такого не было, может быть, только по области. Самым холодным считается период на стыке конца января и начала февраля, такой холодной температуры, как в начале февраля, уже не будет», — отметила специалист.