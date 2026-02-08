Синоптик Позднякова: на предстоящей неделе в Москве похолодает до −20

На предстоящей неделе температура в Москве опустится до −20 градусов в ночные часы, сильные осадки не ожидаются, сообщила в беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В понедельник дневная температура будет в пределах −9…-11 градусов, ночная — −12…-14 градусов. Во вторник ожидается −8…-10 днем и −13…-15 ночью. Оба дня, 9 и 10 февраля, будут без осадков, с переменной облачностью. 11 и 12 февраля температура будет довольно низкой. Ночью около −15…-20 градусов, днем — в пределах −7…-12. В четверг ожидается облачная погода и небольшой снег», — пояснила синоптик.
Позднякова добавила, что в середине февраля есть вероятность небольшого повышения температуры воздуха. Среднесуточная температура может вернуться к климатической норме — это порядка −6 градусов.
«Что касается сильных морозов, их у нас в этом году и не было. Сильными они считаются тогда, когда температура опускается ниже −25 градусов. В Москве такого не было, может быть, только по области. Самым холодным считается период на стыке конца января и начала февраля, такой холодной температуры, как в начале февраля, уже не будет», — отметила специалист.
Ранее синоптик Ильин сообщил, что весна придет в Москву в конце февраля.