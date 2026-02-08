Во Флориде детям раздают мороженое за счёт изъятых у наркоторговцев средств

Сотрудники правоохранительных органов в округе Ориндж в американском штате Флорида раздают детям мороженое, которое приобретается за счёт средств, конфискованных у торговцев наркотиками, сообщило управление местной полиции на своей странице в социальной сети Facebook*.
Шериф Дон Барнс назвал это «самым приятным моментом». Он обратил внимание, с детей или родителей полиция не берёт денег за угощение.
По словам шерифа, в течение месяца фургон с мороженым будет ездить по разным районам Оринджа. Он также станет появляться на всех общественных мероприятиях округа, таких как барбекю и пикники.
Помимо этого, как добавил Барнс, офис шерифа собирается сотрудничать с местными некоммерческими организациями, чтобы отправлять фургон с мороженым и на их мероприятия.
