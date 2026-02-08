Во Флориде детям раздают мороженое за счёт изъятых у наркоторговцев средств

Напомним, в январе сообщалось, что капитан круизного лайнера выловил в океане у берегов США 23 килограмма наркотиков и после решил продать их за 10 тыс. долларов. Затем мужчина был задержан. Наркотики пытался купить у него офицер полиции, действовавший под прикрытием. Сотрудники правопорядка узнали местонахождение склада, где задержанный хранил наркотики. Кроме этого груза, у него нашли 8 тысяч американских долларов, пистолет и две лодки.