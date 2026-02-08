Ричмонд
Во Флориде детям раздают мороженое за счёт изъятых у наркоторговцев средств

В округе Ориндж в штате Флорида полицейские угощают детей мороженым, которое купили на деньги, изъятые у наркоторговцев.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов в округе Ориндж в американском штате Флорида раздают детям мороженое, которое приобретается за счёт средств, конфискованных у торговцев наркотиками, сообщило управление местной полиции на своей странице в социальной сети Facebook*.

Шериф Дон Барнс назвал это «самым приятным моментом». Он обратил внимание, с детей или родителей полиция не берёт денег за угощение.

По словам шерифа, в течение месяца фургон с мороженым будет ездить по разным районам Оринджа. Он также станет появляться на всех общественных мероприятиях округа, таких как барбекю и пикники.

Помимо этого, как добавил Барнс, офис шерифа собирается сотрудничать с местными некоммерческими организациями, чтобы отправлять фургон с мороженым и на их мероприятия.

Напомним, в январе сообщалось, что капитан круизного лайнера выловил в океане у берегов США 23 килограмма наркотиков и после решил продать их за 10 тыс. долларов. Затем мужчина был задержан. Наркотики пытался купить у него офицер полиции, действовавший под прикрытием. Сотрудники правопорядка узнали местонахождение склада, где задержанный хранил наркотики. Кроме этого груза, у него нашли 8 тысяч американских долларов, пистолет и две лодки.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в РФ.

