Врач Чернышова рассказала, как правильно дышать на морозе

«Закрывать лицо шарфом, ну или снудом, балаклавой не рекомендуется. В первые несколько минут это хорошо, потому что не так холодно. Но затем шарф, особенно шерстяная или хлопковая ткань, намокает. На ней на морозе образуются кристаллики льда. И мы вдыхаем еще более холодный воздух. При прикосновении к лицу эта заледеневшая ткань может вызвать обморожение щек. Также нужно помнить, что влажная шерстяная или хлопковая ткань — это прекрасное место для того, чтобы там поселились и размножались бактерии», — уточнила эксперт.