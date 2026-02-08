Врач Чернышова рассказала, как правильно дышать на морозе

Во время прогулок в морозную погоду дышать ртом нельзя, отметила в разговоре с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Строение носа предполагает, что воздух, проходя через его все извилистые ходы, увлажняется и согревается, и в дыхательные пути попадает уже с комфортной температурой и влажностью. В морозную погоду на улице желательно дышать медленно и не очень глубоко, не усиливать вдохи, дать возможность воздуху увлажниться и согреться, проходя через дыхательные пути. Если слишком быстро вдыхать холодный воздух, можно переохладиться и заболеть», — объяснила эксперт.
Врач отметила, что при насморке перед выходом на улицу нельзя применять некоторые капли.
«Закапывать сосудосуживающие капли, которые предотвращают насморк, перед выходом на улицу в мороз нельзя, потому что суженные сосуды ухудшают кровоснабжение, слизистых оболочек носа. В результате может произойти обморожение носа», — сказала Чернышова.
По словам собеседницы издания, закрывать в мороз рот и нос шарфом не рекомендуется.
«Закрывать лицо шарфом, ну или снудом, балаклавой не рекомендуется. В первые несколько минут это хорошо, потому что не так холодно. Но затем шарф, особенно шерстяная или хлопковая ткань, намокает. На ней на морозе образуются кристаллики льда. И мы вдыхаем еще более холодный воздух. При прикосновении к лицу эта заледеневшая ткань может вызвать обморожение щек. Также нужно помнить, что влажная шерстяная или хлопковая ткань — это прекрасное место для того, чтобы там поселились и размножались бактерии», — уточнила эксперт.
Чернышова добавила, что если закрывать лицо шарфом, то нужно его чаще стирать.
«Так же, как мы рекомендуем маску менять каждые два часа, к шарфу это, в принципе, тоже относится. Но лучше вообще этого не делать, просто стараться дышать носом, а не ртом», — добавила она.
Ранее врач Чернышова объяснила, сколько можно гулять в морозную погоду при разной температуре.