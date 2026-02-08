Россиянам хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки, но есть нюанс

Не предъявлять медицинскую справку будет возможно, если заявление на сдачу экзамена подаётся через «Госуслуги», а информация о здоровье претендента внесена в единый электронный реестр. Напомним, по действующим сейчас правилам справка о состоянии здоровья является одним из обязательных документов, предоставляемых для сдачи экзамена на водительские права.