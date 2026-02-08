Ричмонд
Россиянам хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки, но есть нюанс

Россияне смогут сдавать на права без медсправки, если данные есть в реестре.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут освободить от предъявления медицинской справки при сдаче экзамена на водительские права при одном условии. Об этом информирует РИА Новости.

Не предъявлять медицинскую справку будет возможно, если заявление на сдачу экзамена подаётся через «Госуслуги», а информация о здоровье претендента внесена в единый электронный реестр. Напомним, по действующим сейчас правилам справка о состоянии здоровья является одним из обязательных документов, предоставляемых для сдачи экзамена на водительские права.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России появится регистр пациентов с 12 группами неинфекционных заболеваний, включая психические расстройства, болезни сердца, печени и легких.

Тем временем МВД России предлагает расширить список нарушений, ведущих к недопуску на экзамен.

Как изменится система обучения водителей в России, читайте здесь на KP.RU.

Также водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медосмотра.