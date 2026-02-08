Ричмонд
Диетолог Кованова сказала, стоит ли есть кожуру апельсина

Диетолог отметила, что кожура апельсинов и мандаринов может быть вредной только из-за неправильной обработки фруктов.

Источник: Аргументы и факты

В кожуре апельсинов содержится много пектина и эфирных масел, оказывающих противовоспалительный эффект, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

«В кожуре апельсинов содержится много пектина, эфирных масел и флавоноидов. Эти нутриенты помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов, оказывают противовоспалительный эффект», — пояснила специалист.

Из кожуры, добавила эксперт, нередко варят варенье, а цедру можно добавить в завтраки, например, в кашу или йогурты.

«Но не рекомендуется проводить подобные эксперименты детям, людям с проблемами ЖКТ из-за раздражения слизистой и при аллергиях», — предупредила Кованова.

Ранее диетолог Кованова назвала продукты, повышающие риск развития деменции.