Диетолог Кованова сказала, стоит ли есть кожуру апельсина

В кожуре апельсинов содержится много пектина и эфирных масел, оказывающих противовоспалительный эффект, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
«В кожуре апельсинов содержится много пектина, эфирных масел и флавоноидов. Эти нутриенты помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов, оказывают противовоспалительный эффект», — пояснила специалист.
Из кожуры, добавила эксперт, нередко варят варенье, а цедру можно добавить в завтраки, например, в кашу или йогурты.
«Но не рекомендуется проводить подобные эксперименты детям, людям с проблемами ЖКТ из-за раздражения слизистой и при аллергиях», — предупредила Кованова.
Ранее диетолог Кованова назвала продукты, повышающие риск развития деменции.