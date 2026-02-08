Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой «черного» кредитора

«К сожалению, проблема нелегального рынка есть везде, поэтому россиянам стоит знать основное правило, как себя обезопасить от общения с теми, кто работает вне закона. При обращении в любую финансовую организацию за ссудой проверить её наличие в реестре Банка России — это основной гарант безопасности», — отметили в ассоциации.