Школьница-полиглот заработала на квартиру в Астане

Сейчас Айханым учится в школе и преподает иностранные языки онлайн. Останавливаться на этом она не собирается. Девушка мечтает поступить в престижный зарубежный университет и много путешествовать. Ну, а для начала она смогла самостоятельно заработать деньги и купить квартиру в Астане.