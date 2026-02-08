Снимавшийся с Джеки Чаном актер Гузун из «Ёлок» умер бездомным

Известный киноактер Игорь Гузун, умерший 6 февраля, жил в семье своего друга, Игоря Михаличенко. Как рассказали aif.ru в окружении знаменитости, он отправлял свои заработки семье.
«Последний год Игорь жил у меня. На мой адрес вызывали скорую накануне его смерти» — поделился Михаличенко.
Как отметила знакомая Гузуна актриса Татьяна Косач, он не посвящал друзей в свои проблемы.
«Что случилось с жильем, он не говорил. Видимо, не хотел распространяться о проблемах. Он все деньги, которые зарабатывал, отправлял семье. Если не путаю, то жена с маленьким ребенком живут в Крыму. А так как основная работа в Москве, вот он здесь и крутился» — рассказала она.
Гузун скончался 6 февраля. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело актера кремируют.
Гузун начал сниматься в кино в начале 1990-х. Так, в 1996 году он принял участие в проекте Полицейская история 4: Первый удар«с Джеки Чаном. Гузун снялся в фильмах “Возвращение Титаника”, “Кулагин и партнеры”, “Мастер и Маргарита”, “Адвокат”, “Ёлки‑10”, “Пятая стража”, “Пятницкий”, “Прабабушка лёгкого поведения. Начало” и других.