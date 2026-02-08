Губерниев ответил на сравнение Фетисовым показа Олимпиады с предательством

«Только тот, кому наплевать на собственную страну, может осуждать выступление российских спортсменов на Олимпиаде. Если людям дорога Россия, наше будущее и дети, то они не будут против российского выступления на Олимпиаде, пусть и в нейтральном статусе. Россия показывает официально эту Олимпиаду, там выступает небольшая, но все-таки команда, пусть в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать. И, естественно, они поехали», — заявил Губерниев.