Губерниев ответил на сравнение Фетисовым показа Олимпиады с предательством

В Италии прошло открытие Олимпиады-2026. В беседе с aif.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, нужно ли было нашим спортсменам ехать на эти соревнования и стоит ли смотреть россиянам трансляции.
«Только тот, кому наплевать на собственную страну, может осуждать выступление российских спортсменов на Олимпиаде. Если людям дорога Россия, наше будущее и дети, то они не будут против российского выступления на Олимпиаде, пусть и в нейтральном статусе. Россия показывает официально эту Олимпиаду, там выступает небольшая, но все-таки команда, пусть в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать. И, естественно, они поехали», — заявил Губерниев.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что ему не интересно смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 в Милане, поскольку там не будет российской команды. Он назвал «предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам» и подчеркнул, что считает неправильным «смотреть то, откуда нас выгнали».