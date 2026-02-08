Снежная буря накроет Омскую область в начале недели

На Омскую область вновь надвигается снежная буря. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уже в начале следующей недели к региону приблизится циклон, атмосферное давление начнет резко падать. Это приведет к повышению температуры воздуха до минус 4 — минус 9 градусов днем и выпадению снега.
Сегодня, 8 февраля, существенных осадков не ожидается. При этом сохранится морозная погода: ночью по области температура опустится до минус 20 — минус 25 градусов, днем столбики термометров покажут минус 13 — минус 18 градусов. Местами прогнозируется изморозь, на дорогах возможен снежный накат.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части из-за ухудшения видимости и скользкого покрытия. Синоптики советуют следить за актуальными прогнозами погоды в связи с динамичным развитием ситуации.
