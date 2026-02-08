Снежная буря накроет Омскую область в начале недели

На Омскую область вновь надвигается снежная буря. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уже в начале следующей недели к региону приблизится циклон, атмосферное давление начнет резко падать. Это приведет к повышению температуры воздуха до минус 4 — минус 9 градусов днем и выпадению снега.