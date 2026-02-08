Добровольская объяснила значение набирающего популярность имени Елисей

Современные родители нередко дают своим детям экзотичные имена. Среди популярных мужских имен сейчас, в том числе, называют имя Елисей.
Фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская в беседе с aif.ru объяснила значение этого имени.
«Елисей — еврейское имя. Оно означает “Бог — спасение” или “Бог спасает”. У этого имени есть и женский аналог. Казалось бы, здесь подходит имя Елисея, но на самом деле женским аналогом является имя Алиса», — пояснила специалист.
Добровольская, комментируя особое пристрастие современных родителей к экзотичным, в том числе древнерусским, именам, отметила, что называя ребенка необычным именем родители получают некий социальный статус.
Имя Елисей, как отметила Добровольская, имеет древнееврейские корни и восходит к имени Элиша, которое носил один из пророков в Ветхом Завете.
Примечательно, что в русской культуре имя Елисей связано с главным героем произведения Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Речь идет о королевиче Елисее, который отправляется искать пропавшую невесту по всему свету.
