Ортопед назвал способ без спортзала спасти суставы после 30 лет

Проблемы с суставами всё чаще встречаются у людей 25−35 лет. Врач травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, главный специалист Сети Семейных Медицинских Центров и участник экспертного совета компании Haleon Андрей Сиденков в беседе с Life.ru объяснил, что сидячий образ жизни не только способствует набору веса, но и провоцирует развитие заболеваний суставов, которые со временем могут значительно ухудшить качество жизни и даже потребовать хирургического вмешательства.