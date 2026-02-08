Ортопед назвал способ без спортзала спасти суставы после 30 лет

Однако для поддержания здоровья суставов не обязательно ходить в спортзал. Достаточно регулярных, дозированных нагрузок дома. Специалист рекомендует чередовать аэробные упражнения низкой интенсивности (прыжки на скакалке, аэробика) с силовыми для укрепления мышц и улучшения питания хрящевой ткани. Ключевую роль играют регулярность и умеренность: оптимально заниматься ежедневно по 20−40 минут.
Метаболизм соединительной ткани во многом зависит от ежедневного рациона, микро- и макроэлементов, поступающих с пищей. Важно включать в меню жирные кислоты омега-3, витамин D, кальций и коллагеновые пептиды, которые помогают поддерживать здоровье суставов.
Андрей Сиденков.
Врач травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, главный специалист Сети Семейных Медицинских Центров и участник экспертного совета компании Haleon.
Также врач указал на прямую связь между избыточным весом и повышенной нагрузкой на суставы, особенно коленные и тазобедренные. Снижение массы тела, по его мнению, является важной частью профилактики осложнений.
Ортопед рекомендовал не пренебрегать систематическими профилактическими осмотрами, которые позволяют выявлять проблемы на ранней стадии. Специалист может подобрать лечебную физкультуру и рекомендовать биологически активные добавки, например, с неденатурированным коллагеном II типа, которые помогают мобилизовать собственные защитные силы организма, предотвращая разрушение хряща.
«Важно внимательно следить за сигналами организма и своевременно реагировать на них для профилактики хронических воспалительных процессов и развития серьёзных заболеваний. Сочетание регулярной умеренной физической активности, сбалансированного питания, контроля массы тела и своевременных консультаций со специалистом позволяет поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата на протяжении многих лет», — заключил собеседник Life.ru.
