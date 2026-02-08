Стала известна причина смерти актера Гузуна из «Елок» и «Адвоката»

Игорь Гузун начал сниматься в 1990-х годах. Он принял участие в более чем 80 проектах. Одним из самых известных стал многосерийный фильм «Возвращение Титаника», где он исполнил главную роль. Также актер снялся в проектах «Кулагин и партнеры», «Мастер и Маргарита», «Адвокат», «Елки‑10», «Пятницкий», «Прабабушка легкого поведения. Начало» и других.