Стала известна причина смерти актера Гузуна из «Елок» и «Адвоката»

Актер Игорь Гузун умер 6 февраля. Что стало причиной смерти, рассказали в его окружении.
Друг артиста Игорь Михаличенко сообщил, что накануне ему вызывали скорую помощь.
— Вечером 5 февраля приезжала скорая помощь. Сказали, что все хорошо — он здоров. А утром 6 февраля Игорь умер. Предварительно причина смерти — острая сердечная недостаточность, — цитирует его издание Aif.ru.
Ранее сообщалось, что Игорь Гузун скончался в возрасте 65 лет. Причины смерти не уточнялись.
Игорь Гузун начал сниматься в 1990-х годах. Он принял участие в более чем 80 проектах. Одним из самых известных стал многосерийный фильм «Возвращение Титаника», где он исполнил главную роль. Также актер снялся в проектах «Кулагин и партнеры», «Мастер и Маргарита», «Адвокат», «Елки‑10», «Пятницкий», «Прабабушка легкого поведения. Начало» и других.