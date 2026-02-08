Стало известно, сколько слов насчитывается в русском языке: данные на 2026 год

Объем русского языка со временем всё увеличивается. В обиход современного поколения попадают новые выражения. Современный русский язык насчитывает уже около 500 тысяч слов. Такими сведениями поделился заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев, транслирует РИА Новости.
Он уточнил, что приведенные данные основаны на информации из словарей. При анализе исследователи использовали «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров», «Большой словарь русского жаргона» и другие словари-справочники.
«Мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — заключил Павел Катышев.
В 2025 году «рождаемость» стало государственным словом года в России. К такому выводу пришли эксперты Президентской академии. Слово выбирают второй год подряд.