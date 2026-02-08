Стало известно, сколько слов насчитывается в русском языке: данные на 2026 год

Объем русского языка со временем всё увеличивается. В обиход современного поколения попадают новые выражения. Современный русский язык насчитывает уже около 500 тысяч слов. Такими сведениями поделился заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев, транслирует РИА Новости.