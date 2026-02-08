Скачки до −20: синоптик рассказала о погодных катаклизмах в конце зимы

На предстоящей неделе в столице ожидается устойчивая морозная погода без сильных осадков. Однако небольшие температурые качели все же удивят жителей Москвы.
Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала aif.ru, какая погода ожидает жителей столичного региона на предстоящей неделе, обрушатся ли на Москву сильные морозы в конце зимы и когда наступит климатическая весна.
Похолодает до −20 градусов.
Температура воздуха на предстоящей неделе — с 9 по 15 февраля — будет по-настоящему зимней, но устойчивой. Сильные морозы и потепление не ожидаются.
Позднякова рассказала, что в понедельник температура воздуха будет держаться в пределах −9…-11 градусов днем, при этом ночью она может опуститься до −12…-14 градусов.
«Во вторник ожидается −8…-10 днем и −13…-15 ночью. Оба дня, 9 и 10 февраля, будут без осадков, с переменной облачностью. 11 и 12 февраля температура будет довольно низкой. Ночью около −15…-20 градусов, днем — в пределах −7…-12», — пояснила синоптик.
В четверг, по словам эксперта, ожидается облачная погода и небольшой снег. А уже ближе к выходным температура воздуха может начать подниматься и достигнуть климатической нормы, а, вероятно, даже превысит ее.
Климатическая норма на середину февраля достигается при отметке примерно в −6 градусов.
Самые холодные дни позади.
Позднякова, говоря о возможном в конце зимы сильном похолодании, отметила, что пик морозов обычно приходится на стык между январем и февралем.
«Что касается сильных морозов, их у нас в этом году и не было. Сильными они считаются тогда, когда температура опускается ниже −25 градусов. В Москве такого не было, может быть, только по области. Самым холодным считается период на стыке конца января и начала февраля, такой холодной температуры, как в начале февраля, уже не будет», — сказала она.
Самая суровая часть зимы уже позади. Однако, напомнила специалист, погода еще может преподнести неожиданные сюрпризы.
В настоящий момент сильные морозы, что для столичного региона равносильно −25 градусам и ниже, не прогнозируются.
Когда ждать наступления весны?
Климатическая весна — это сезон, когда среднесуточная температура стабильно держится выше 0 градусов. По словам Поздняковой, сроки климатической весны в 2026 году определять рано.
«Климатическая весна, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной, как правило начинается в последней декаде марта. Пока рано говорить о точных сроках этого года», — отметила специалист.
Примечательно, что эти сроки характерны для Москвы и столичного региона. Они совпадают с данными по Санкт-Петербургу и Владивостоку.
А вот на Урале, в Сибири и на Камчатке климатическая весна обычно приходит уже в апреле.
При этом ранее синоптик Ильин сообщил, что весна придет в Москву уже в конце февраля.