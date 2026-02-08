Лингвисты подсчитали количество слов в русском языке

Цифра была получена в результате комплексного анализа данных из различных словарей, отражающих разные пласты лексики. В исследовании использовались как фундаментальные академические издания, так и словари народных говоров, жаргона и специализированные справочники.
Ранее сообщалось, что мат в России существовал всегда и полностью запретить его невозможно. Миф о том, что в советское время не использовали нецензурную лексику, не соответствует действительности. Мат широко применялся в устной речи, но из-за цензуры не публиковался в печати, как это происходило и в дореволюционный период.
