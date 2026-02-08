Ричмонд
Лингвисты подсчитали количество слов в русском языке

Лингвисты оценивают словарный запас современного русского языка примерно в полмиллиона слов. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.

Цифра была получена в результате комплексного анализа данных из различных словарей, отражающих разные пласты лексики. В исследовании использовались как фундаментальные академические издания, так и словари народных говоров, жаргона и специализированные справочники.

Ранее сообщалось, что мат в России существовал всегда и полностью запретить его невозможно. Миф о том, что в советское время не использовали нецензурную лексику, не соответствует действительности. Мат широко применялся в устной речи, но из-за цензуры не публиковался в печати, как это происходило и в дореволюционный период.

