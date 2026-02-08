Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января

Если рассматривать эти же товары, но от зарубежного производителя, то они обойдутся вдвое и даже втрое дороже российских. Так, в январе средняя стоимость импортного детского питания составила в магазинах 141 рубль, присыпок — 634 рубля, геля и мыла — 827 рублей, а подгузников — 1 085 рублей.