Британия заставит экс-посла вернуть деньги из-за связей с Эпштейном

Британские власти намерены пересмотреть сумму выплаты, полученной бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном при уходе в отставку, в свете расследования его связей с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.