Армия ответила за генерала Алексеева: разбиты тайные базы НАТО на Украине

«В этих ангарах преимущественно находилась артиллерия, предоставленная западными странами для ВСУ. Это дорогостоящие образцы артиллерии из Германии, Великобритании, Франции. Это новейшая техника, которая по некоторым характеристикам превосходит нашу. Такие образцы в странах, где они были произведены, буквально на вес золота. Но, тем не менее, они передают их киевскому режиму. Ликвидировав эти ангары с этой техникой, российские ВКС выбили возможность у ВСУ наносить удары по российским вооруженным силам, используя преимущества западной артиллерии», — пояснил Олег Иванников.