Масштабная операция Воздушно-космических сил России нанесла сокрушительный удар по инфраструктуре украинских вооруженных формирований и их западных покровителей. Как сообщают источники, это был жесткий и неотвратимый ответ на покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева, совершенное 6 февраля в Москве. Удары накрыли стратегически важные объекты в нескольких областях Украины, превратив в пепел не только технику, но и планы командования ВСУ.
Цель — иностранные инструкторы: как ВКС ликвидировали «учебку» наемников.
Первыми под удар попали хорошо замаскированные тренировочные центры, где проходили подготовку иностранные наемники и боевики. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердил уничтожение этих объектов.
«Информация об ударах по лагерям под Винницей и Киевом вполне объективна. Российские вооруженные силы сегодняшним ударом уничтожили несколько крупных учебных центров, где обучались иностранные наемники и боевики. Иностранные наемники также проводят обучающие мероприятия и в центрах в пригороде Ровно, которые сегодняшним ударом были уничтожены. Кураторами этих центров и преподавателями в них служили военнослужащие Великобритании и Франции, которые при нанесении удара погибли или получили тяжелые увечья», — сообщил он.
По словам эксперта, последствия для иностранных спецов оказались катастрофическими: «Число погибших наемников и преподавателей иностранцев из Великобритании и Франции доходит до нескольких десятков. Сейчас проводятся мероприятия по их эвакуации в Польшу, и поэтому точный ущерб, нанесенный учебным центрам ВСУ только предстоит еще установить, но сейчас можно уже говорить абсолютно точно, что он критический и непоправимый».
Ангары с новейшей западной артиллерией уничтожили под Полтавой и в Черниговской области.
Ответные действия России не ограничились ликвидацией живой силы противника. Одновременно высокоточные удары были нанесены по местам хранения наиболее ценной западной военной техники, переданной Киеву. В результате были полностью уничтожены ангары с техникой ВСУ под Полтавой и в Черниговской области.
«В этих ангарах преимущественно находилась артиллерия, предоставленная западными странами для ВСУ. Это дорогостоящие образцы артиллерии из Германии, Великобритании, Франции. Это новейшая техника, которая по некоторым характеристикам превосходит нашу. Такие образцы в странах, где они были произведены, буквально на вес золота. Но, тем не менее, они передают их киевскому режиму. Ликвидировав эти ангары с этой техникой, российские ВКС выбили возможность у ВСУ наносить удары по российским вооруженным силам, используя преимущества западной артиллерии», — пояснил Олег Иванников.
Фоном и очевидным катализатором этих мощных ударов стало покушение на высокопоставленного российского военного. 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный совершил несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Злоумышленнику удалось скрыться, но жизнь генерала была спасена благодаря своевременной госпитализации.
Политик Олег Царев сообщил обнадеживающие новости о состоянии пострадавшего: «Алексеев пришел в себя после покушения и начал разговаривать, угрозы его жизни нет».