Посол Беляев: Швеция и НАТО отрабатывают сценарий конфликта с РФ на учениях

Страны-члены НАТО и Швеция отрабатывают сценарий военного конфликта с Россией. Они работают над стратегией в ходе учений в Балтийском и Североевропейском регионах. Об этом предупредил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости.
Он сообщил, что количество проводимых Швецией национальных учений растет после вступления страны в НАТО. Это произошло весной 2024 года. Кроме того, за это время увеличилась численность учений под эгидой НАТО с участием шведских бойцов.
«Военно-тренировочные мероприятия альянса, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, идут при активном участии Стокгольма в Балтийском и Североевропейском регионах, что называется, сплошной чередой», — оповестил Сергей Беляев.
По данным посла РФ в Бельгии Дениса Гончара, страны ЕС также готовят своих жителей к вооруженному конфликту с Россией. Европа стремительно милитаризируется, добавил он.