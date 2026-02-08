Ричмонд
Посол Беляев: Швеция и НАТО отрабатывают сценарий конфликта с РФ на учениях

Швеция и НАТО проводят военные учения в Балтийском и Североевропейском регионах.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены НАТО и Швеция отрабатывают сценарий военного конфликта с Россией. Они работают над стратегией в ходе учений в Балтийском и Североевропейском регионах. Об этом предупредил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что количество проводимых Швецией национальных учений растет после вступления страны в НАТО. Это произошло весной 2024 года. Кроме того, за это время увеличилась численность учений под эгидой НАТО с участием шведских бойцов.

«Военно-тренировочные мероприятия альянса, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, идут при активном участии Стокгольма в Балтийском и Североевропейском регионах, что называется, сплошной чередой», — оповестил Сергей Беляев.

По данным посла РФ в Бельгии Дениса Гончара, страны ЕС также готовят своих жителей к вооруженному конфликту с Россией. Европа стремительно милитаризируется, добавил он.

