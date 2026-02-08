Скончался кинодокументалист Александр Косенков

Член Союза кинематографистов РФ, сценарист, режиссер-документалист и писатель Александр Косенков скончался на 86-м году жизни. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в Союзе кинематографистов России.
— 2 февраля 2026 года ушел из жизни наш товарищ — сибирский сценарист, режиссер-документалист, писатель Александр Федорович Косенков, — сказано на сайте организации.
Косенков работал редактором на Новосибирской, Иркутской и Братской студиях телевидения, был главным редактором Издательского дома «Историческое наследие Сибири», сценаристом и режиссером на киностудии «Азия-фильм» в Новосибирске. Также он руководил студией документального вещания Новосибирского телевидения.
Косенков написал сценарии к более 60 документальных и телевизионных художественных фильмов, в числе которых «Таежная повесть», «Дни будущих Будд», «Родом из Сибири», «Иркутская стенка».