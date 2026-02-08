Скончался кинодокументалист Александр Косенков

Косенков работал редактором на Новосибирской, Иркутской и Братской студиях телевидения, был главным редактором Издательского дома «Историческое наследие Сибири», сценаристом и режиссером на киностудии «Азия-фильм» в Новосибирске. Также он руководил студией документального вещания Новосибирского телевидения.