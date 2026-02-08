Ричмонд
MAX станет официальным каналом связи с управляющими компаниями

С 1 сентября 2026 года россияне смогут общаться с управляющими компаниями напрямую через национальный мессенджер MAX. Новый формат станет официальным каналом взаимодействия между жителями и ТСЖ, кооперативами и управляющими компаниями. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Источник: Life.ru

Изменения в правилах управления многоквартирными домами обязывают УК обеспечить возможность официального общения через MAX. Парламентарий уточнил, что при этом сохраняются традиционные способы связи — личный приём, письма и телефонные обращения.

«Согласно им [изменениям], управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер MAX», — подчеркнул Якубовский в беседе с РИА «Новости».

По его словам, новый цифровой формат позволит направлять обращения и получать на них документально зафиксированные ответы, повышая прозрачность работы УК и дисциплину при рассмотрении вопросов граждан.

Ранее Life.ru писал, что в MAX появилась функция отложенной публикации сообщений. Теперь пользователи и авторы каналов могут планировать посты на дни и недели вперёд, выбирая дату и время отправки. Сообщения можно редактировать до публикации, что делает общение более удобным и гибким.

