MAX станет официальным каналом связи с управляющими компаниями

Изменения в правилах управления многоквартирными домами обязывают УК обеспечить возможность официального общения через MAX. Парламентарий уточнил, что при этом сохраняются традиционные способы связи — личный приём, письма и телефонные обращения.
«Согласно им [изменениям], управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер MAX», — подчеркнул Якубовский в беседе с РИА «Новости».
По его словам, новый цифровой формат позволит направлять обращения и получать на них документально зафиксированные ответы, повышая прозрачность работы УК и дисциплину при рассмотрении вопросов граждан.
Ранее Life.ru писал, что в MAX появилась функция отложенной публикации сообщений. Теперь пользователи и авторы каналов могут планировать посты на дни и недели вперёд, выбирая дату и время отправки. Сообщения можно редактировать до публикации, что делает общение более удобным и гибким.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.