MAX станет официальным каналом связи с управляющими компаниями

Ранее Life.ru писал, что в MAX появилась функция отложенной публикации сообщений. Теперь пользователи и авторы каналов могут планировать посты на дни и недели вперёд, выбирая дату и время отправки. Сообщения можно редактировать до публикации, что делает общение более удобным и гибким.