В Омске на ул. 3-й Молодежной произошел конфликт с агрессивной жительницей

В субботу, 7 февраля, в районе дома № 75 на улице 3-я Молодежная в Омске местная жительница вела себя неадекватно и даже агрессивно агрессивно. Как рассказали очевидцы, омичка сначала бегала по двору, потом пыталась запрыгнуть на припаркованные автомобили, а в финале даже накинулась на прохожего с кулаками.