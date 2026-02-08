Ричмонд
В Омске на ул. 3-й Молодежной произошел конфликт с агрессивной жительницей

По предварительным данным, женщина напала на прохожего.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 февраля, в районе дома № 75 на улице 3-я Молодежная в Омске местная жительница вела себя неадекватно и даже агрессивно агрессивно. Как рассказали очевидцы, омичка сначала бегала по двору, потом пыталась запрыгнуть на припаркованные автомобили, а в финале даже накинулась на прохожего с кулаками.

Чтобы успокоить женщины, мужчина повалил ее в сугроб. Развязка истории редакции неизвестна. Возможно, запись конфликта привлечет внимание правоохранительных органов, тем более неизвестно, пострадали ли автомобили и нужна ли помощь всем участникам конфликта. В случае установления ущерба, омичке грозить административная ответственность.

Гражданам в подобных ситуациях рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы по телефону 102 и избегать самостоятельного противодействия агрессивно настроенным лицам.

