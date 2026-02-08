В Омске Ксения Гнедина завоевала титул «Мисс Европа»

В Ливане 6 февраля определилась победительница одного из самых престижных и старейших конкурсов красоты — «Мисс Европа». Титул 2026 года завоевала Ксения Гнедина из Омска, одержав победу над 40 конкурсантками из разных стран Европы.
Российская участница на конкурсе выступила в национальном костюме под названием «Держава России». Как ранее Ксения делилась в интервью Om1 Омск, этот образ стал результатом кропотливой работы и несёт в себе глубокую символику.
«Костюм — ручная работа российского дизайнера, и он весит около девяти килограммов. Это роскошное платье в пол, шлейф которого выполнен в цветах российского триколора. Надеюсь, жюри оценит не только красоту образа, но и ту широту души, которую он олицетворяет», — рассказала омичка перед конкурсом.
Конкурс «Мисс Европа», история которого началась в 1928 году (с перерывом в 2007—2015 гг.), традиционно объединяет не только европейские страны, но и государства, расположенные на нескольких континентах, такие как Россия и Турция, а также Израиль и Ливан.