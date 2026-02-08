Паники не было: Кипелов рассказал о концерте в Белгороде под обстрелом

«Морально мы были готовы, что свет могут отключить, но все же надеялись, что концерт пройдет без осложнений. Паники не было… Потом мы поняли, что этого не произойдет, но при этом слышали, что люди в зале поют и не расходятся. Мы решили поддержать зрителей и вышли к ним», — рассказал музыкант.