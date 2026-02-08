Паники не было: Кипелов рассказал о концерте в Белгороде под обстрелом

Легендарная рок-группа «Кипелов» столкнулась в Белгороде с беспрецедентным испытанием: прямо во время концерта в городе объявили ракетную тревогу, зал погрузился в полную темноту. Вместо того чтобы прервать выступление, музыканты при поддержке публики продолжили его. Этот момент стал историческим для русского рока. Валерий Кипелов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, что происходило на сцене и в зале в те минуты, и почему было принято решение не расходиться.
Готовы к темноте, но не к такому масштабу.
Музыканты, по словам лидера группы, морально были готовы к возможным сбоям. Белгородская область уже длительное время живет в условиях регулярных обстрелов, и отключения электричества стали печальной реальностью. Однако этот случай оказался особенным.
«Такое у нас впервые. Бывало, что свет выключали, но кратковременно. Были сбои и потом продолжали выступление», — поделился Кипелов.
Он признался, что первоначально артисты надеялись на быстрое восстановление подачи электричества и даже не переодевались, ожидая скорого возвращения на большую сцену с аппаратурой. Но вскоре стало ясно, что свет не включат. Однако параллельно с этим осознанием к музыкантам пришло и другое — из темноты зала доносилось пение.
Решение, рожденное в темноте: «Люди пели и не уходили».
Главным моментом, который определил дальнейший ход событий, стала реакция публики. Несмотря на тревогу и экстремальные условия, зрители не спешили покидать свои места. Наоборот, они начали петь хиты группы, создавая в кромешной тьме невероятную, солидарную атмосферу.
«Морально мы были готовы, что свет могут отключить, но все же надеялись, что концерт пройдет без осложнений. Паники не было… Потом мы поняли, что этого не произойдет, но при этом слышали, что люди в зале поют и не расходятся. Мы решили поддержать зрителей и вышли к ним», — рассказал музыкант.
Концерт стал демонстрацией взаимной поддержки артистов и их фанатов, их единства в сложной ситуации.
Акустическая гитара, бубен и свет сотен телефонов.
По словам Кипелова, когда принималось решение продолжать концерт, единственной технической проблемой был вопрос: «Как петь и играть без аппаратуры?» Энтузиазм зала и желание быть вместе с музыкантами превратили проблему в уникальный творческий опыт.
На сцену вынесли акустическую гитару и бубен. А главным световым оборудованием стали фонарики на телефонах зрителей, которые осветили сцену, превратив зал в море мерцающих звезд.
«Зал реагировал потрясающе. Они почти сразу начали петь наши песни. Видимо, люди были готовы к такому повороту событий и не паниковали. Нас это порадовало, и мы прониклись атмосферой и вместе с ними спели и сыграли», — с теплотой вспоминает Валерий Кипелов.
«Ой, то не вечер»: хор единения в кромешной тьме.
Главным моментом этого невероятного концерта стало совместное исполнение легендарной песни «Ой, то не вечер». Знакомые аккорды, подхваченные сотнями голосов в темноте, приобрели в тот вечер особый смысл. Это была уже не просто народная песня в рок-обработке, а настоящий символ стойкости, человеческого тепла и торжества жизни над обстоятельствами.
Эта история — не первая для Белгорода. В сентябре прошлого года в местной филармонии музыканты также продолжили выступление после отключения света из-за атаки, и тогда ни один зритель не покинул зал. Случай с «Кипеловым» подтверждает: для настоящих ценителей музыки и для артистов, чувствующих свою аудиторию, нет преград. Даже когда гаснет свет и грохочут взрывы, диалог, рожденный на сцене, не прерывается. Он лишь переходит в новый формат, где гитара и голос оказываются сильнее любого блэкаута.