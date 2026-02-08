Был Сталиным, играл с Джеки Чаном, умер бездомным: трагедия актера Гузуна

Известный киноактер Игорь Гузун умер в возрасте 65 лет в квартире своего знакомого. Как сложилась судьба одного из самых известных исполнителей роли Сталина, что он не успел сделать и что стало причиной смерти, рассказали aif.ru его знакомые.
Сердце остановилось внезапно.
Как рассказал друг актера Игорь Михаличенко, 5 февраля Игорь Гузун почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую.
«Вечером 5.02 приезжала скорая помощь. Сказали, что всё хорошо, что он здоров. А утром 6.02 он умер. Предварительно причина смерти — острая сердечная недостаточность» — поделился собеседник издания.
Друг Гузуна Олег Карин отметил, что актер не жаловался на здоровье.
«Я буквально неделю назад ему позвонил, на здоровье не жаловался. До этого, может, полгода или год назад, он говорил, что проблемы были. Я советовал пройти диспансеризацию, вроде бы даже он начинал ходить к специалистам. Но в последние 3−4 месяца, сколько мы созванивались, что в порядке было», — сказал он.
В 2017 году Гузун попадал в больницу с серьезными проблемами со здоровьем, которые возникли на фоне напряженного рабочего графика. Тогда врачи смогли ему помочь и он вернулся к съемкам.
Готовился к очередным съемкам в образе Сталина.
Игорь Гузун был разноплановым актером, но благодаря характерной внешности его часто приглашали на роль советского политического лидера Иосифа Сталина.
По словам Карина, в марте Гузун должен был приступить к очередным съемкам.
«Я буквально неделю назад ему позвонил. Он готовился к очередной роли Сталина. Игорь часто его играл и дорожил тем, что внешность ему это позволяет. Он, пожалуй, был единственным актёром современности, который был на него так похож. И в марте он должен был снова воплотить образ Сталина в историческом фильме о Потсдамской конференции», — сказал он.
Были запланированы съемки и на февраль.
«14 числа были запланированы съемки. Но не сложилось, уже не попадет», — отметил Игорь Михаличенко.
Отметим, что за точное создание образа Сталина в 2020 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил Гузуна памятной медалью Сталина в честь 140‑летия со дня рождения генералиссимуса. В образе советского лидера Игорь Гузун появлялся на экранах в проектах «Варшавская битва. 1920 год» (Польша), «Дом образцового содержания», «Мустафа Шокай», «Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт», «Дипломатическая ситуация, “Тегеран-43” (Канада), китайском сериале “Дипломатическая ситуация” и других.
Каким запомнили Гузуна коллеги и поклонники.
В беседе с aif.ru Татьяна Косач отметила, что Игорь Гузун останется в памяти коллег как обаятельный, харизматичный актер.
«Он был очень обаятельный, достаточно легкий человек, относился с юмором и к себе и к жизни. Как-то присылал фотографии со съемок фильма или шоу, где был в женском образе в парике. Он не стеснялся и не боялся творческих экспериментов», — рассказала она.
«Он был открытый для всех, его уважали все», — добавила знакомая Гузуна Татьяна Афоничкина.
После фильма «Возвращение Титаника», который вышел в 1999 году Гузуна начали узнавать на улицах.
«Мне он очень понравился в фильме “Возвращение Титаника”. Я ехал в трамвае по ул. Садовой в Ростове-на-Дону, а он шёл по тротуару и разглядывал витрины. Я узнал Гузуна и сначала глазам своим не поверил. Выскочил на следующей остановке и пошел ему навстречу, а в голове были мысли: буду идти ему навстречу и глядеть чётко в глаза, если отведёт взгляд — я не ошибся. Он, как увидел мой взгляд, засуетился. Я спросил: “Титаник?” Он отвечает: “Титаник, Титаник, угадал”. Мы гуляли с ним долго по Ростову, он рассказал мне о своей нелёгкой актёрской работе, а я о своей шахтёрской. Когда хотел попросить автограф, то понял, что ничего нет и попросил расписаться в паспорте. Он посмеялся, покрутил у виска и расписался на пачке сигарет. Я ее храню до сих пор», — рассказал поклонник творчества актера Сергей.
Почему актер оказался бездомным.
Игорь Гузун в течение последнего года жил в семье своего друга, Игоря Михаличенко. По словам друзей актера, он отправлял семье все свои заработки.
«Последний год Игорь жил у меня. На мой адрес вызывали скорую накануне его смерти» — поделился Михаличенко.
По словам Татьяны Косач, он не посвящал друзей в свои проблемы.
«Что случилось с жильем, он не говорил. Видимо, не хотел распространяться о проблемах. Он все деньги, которые зарабатывал, отправлял семье. Если не путаю, то жена с маленьким ребенком живут в Крыму. А так как основная работа в Москве, вот он здесь и крутился» — рассказала она.
В каких фильмах снимался Гузун.
Игорь Гузун свободно говорил на английском, румынском и итальянском языках, что дало ему возможность попробовать себя на съемках в международных проектах. Он снимался в британских фильмах «Полк Шарпа» и «Приключения Марко Поло», работал с мировой знаменитостью Джеки Чаном над лентой «Полицейская история 4: Первый удар».
Также он снялся в проектах «Возвращение Титаника», «Мастер и Маргарита», «Ёлки-10», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало», «Домашний арест» «Кулагин и партнеры», «Адвокат», «Пятая стража», «Пятницкий» и других.
Как сообщил Игорь Михаличенко, прощание с Гузуном пройдет 10 февраля. Его кремируют. Похороны запланированы на 13 февраля.