Был Сталиным, играл с Джеки Чаном, умер бездомным: трагедия актера Гузуна

«Мне он очень понравился в фильме “Возвращение Титаника”. Я ехал в трамвае по ул. Садовой в Ростове-на-Дону, а он шёл по тротуару и разглядывал витрины. Я узнал Гузуна и сначала глазам своим не поверил. Выскочил на следующей остановке и пошел ему навстречу, а в голове были мысли: буду идти ему навстречу и глядеть чётко в глаза, если отведёт взгляд — я не ошибся. Он, как увидел мой взгляд, засуетился. Я спросил: “Титаник?” Он отвечает: “Титаник, Титаник, угадал”. Мы гуляли с ним долго по Ростову, он рассказал мне о своей нелёгкой актёрской работе, а я о своей шахтёрской. Когда хотел попросить автограф, то понял, что ничего нет и попросил расписаться в паспорте. Он посмеялся, покрутил у виска и расписался на пачке сигарет. Я ее храню до сих пор», — рассказал поклонник творчества актера Сергей.