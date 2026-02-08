Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Скороходова резко высказалась о смерти вдовы Баталова

Актриса Елена Скороходова резко прокомментировала смерть вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Артистка раскритиковала личность женщины.

Актриса Елена Скороходова резко прокомментировала смерть вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Артистка раскритиковала личность женщины.

— Она искалечила четыре жизни. В первую очередь своего несчастного супруга, которого увела из семьи, заставила забыть свою дочь, не узнать внучку, она зомбировала его, превратила в манкурта. Она свела в могилу соседа по даче немыслимыми обвинениями, — написала Скороходова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», позже удалив этот пост.

Также она уличила Гитаны Леонтенко в порче судеб своих доверенных лиц Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. В прошлом вдова Баталова обратилась в суд с иском против пары из-за снятия всех ее сбережений в размере более 20 миллионов рублей. Первую приговорили к четырем годам условно, второго — к пяти годам колонии.

Вокруг смерти Гитаны Леонтенко появилось множество слухов и домыслов. Чтобы прояснить ситуацию, ее дочь-инвалид Мария Баталова написала письмо, которое публично зачитала юрист Татьяна Кириенко.

5 февраля представитель семьи Баталовых Татьяна Кириенко сообщила о смерти Леонтенко на 91-м году жизни. Она уточнила, что женщина скончалась у себя дома. Друг семьи Владимир Иванов рассказал, что дочь-инвалид артистки Мария, которая с детства страдает ДЦП, взяла на себя организацию похорон своей матери.