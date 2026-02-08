Актриса Скороходова резко высказалась о смерти вдовы Баталова

Актриса Елена Скороходова резко прокомментировала смерть вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Артистка раскритиковала личность женщины.
— Она искалечила четыре жизни. В первую очередь своего несчастного супруга, которого увела из семьи, заставила забыть свою дочь, не узнать внучку, она зомбировала его, превратила в манкурта. Она свела в могилу соседа по даче немыслимыми обвинениями, — написала Скороходова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», позже удалив этот пост.
Также она уличила Гитаны Леонтенко в порче судеб своих доверенных лиц Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. В прошлом вдова Баталова обратилась в суд с иском против пары из-за снятия всех ее сбережений в размере более 20 миллионов рублей. Первую приговорили к четырем годам условно, второго — к пяти годам колонии.
Вокруг смерти Гитаны Леонтенко появилось множество слухов и домыслов. Чтобы прояснить ситуацию, ее дочь-инвалид Мария Баталова написала письмо, которое публично зачитала юрист Татьяна Кириенко.
5 февраля представитель семьи Баталовых Татьяна Кириенко сообщила о смерти Леонтенко на 91-м году жизни. Она уточнила, что женщина скончалась у себя дома. Друг семьи Владимир Иванов рассказал, что дочь-инвалид артистки Мария, которая с детства страдает ДЦП, взяла на себя организацию похорон своей матери.