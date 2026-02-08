Юрист рассказал, за что могут отключить свет, газ и воду в квартире

Юрист подчеркнул, что процедура отключения происходит поэтапно. Сначала должник получает уведомление, ему дается 20 дней на погашение долга. Если он этого не делает, то ему за три дня до предполагаемого ограничения услуги направляют повторно предупреждение. Отключение может быть произведено только по истечении 30 дней с момента первого уведомления, подчеркнул Курбаков.