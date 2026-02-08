Ушла из жизни тренер-легенда спортивной гимнастики в Братске

IrkutskMedia, 8 февраля. В Братске в возрасте 87 лет ушла из жизни основатель, тренер-преподаватель спортивной школы «Триумф» Мария Ивановна Соловьёва. Женщина 64 года посвятила тренерскому делу, сообщили в администрации города. Мария Соловьёва имела почётные звания «Ветеран труда», «Почётный работник общего образования».
В телеграм-канале (18+) «Спортивный Братск» отметили, что Мария Соловьёва подготовила множество кандидатов в мастера спорта по спортивной гимнастике и акробатике. Её воспитанники занимали первые места на Всероссийских соревнованиях.
«Сотни, даже тысячи детей обучены ею, получили звания, приобщились к спорту. Действительно, заслуженный человек! Легенда спорта Братска! При этом некоторые её воспитанники уже сейчас сами являются тренерами, они сами уже взрослые люди. Спасибо большое Марии Ивановне Соловьёвой за этот вклад в развитие спорта в Братске», — сказал о тренере в декабре 2025 года Александр Дубровин.
Напомним, что известный футболист и тренер Иван Макаров скончался на 78-м году жизни 2 февраля. Свою спортивную карьеру он начинал в Братске. Будучи 16-летним парнем, он выделялся среди опытных мастеров класса Б. Иван Макаров выступал за клубы Иркутска, Хабаровска и Благовещенска. Всего он сыграл 224 матча, забив 50 мячей.