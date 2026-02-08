Ушла из жизни тренер-легенда спортивной гимнастики в Братске

«Сотни, даже тысячи детей обучены ею, получили звания, приобщились к спорту. Действительно, заслуженный человек! Легенда спорта Братска! При этом некоторые её воспитанники уже сейчас сами являются тренерами, они сами уже взрослые люди. Спасибо большое Марии Ивановне Соловьёвой за этот вклад в развитие спорта в Братске», — сказал о тренере в декабре 2025 года Александр Дубровин.