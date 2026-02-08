Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приемный сын главнокомандующего ВСУ Сырского заявил, что давно не общается с отчимом

Приёмный сын главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, Иван Сырский, заявил в беседе с РИА Новости, что уже давно не поддерживает никаких контактов с отчимом и его семьёй.

Приёмный сын главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, Иван Сырский, заявил в беседе с РИА Новости, что уже давно не поддерживает никаких контактов с отчимом и его семьёй.

Иван, проживавший в семье украинского военачальника до 19 лет, после развода родителей переехал в Австралию вместе с матерью и братом.

В марте 2024 года он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ пожаловался на ситуацию на фронте.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.