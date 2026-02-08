Приемный сын главнокомандующего ВСУ Сырского заявил, что давно не общается с отчимом

Приёмный сын главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, Иван Сырский, заявил в беседе с РИА Новости, что уже давно не поддерживает никаких контактов с отчимом и его семьёй.
Иван, проживавший в семье украинского военачальника до 19 лет, после развода родителей переехал в Австралию вместе с матерью и братом.
В марте 2024 года он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ пожаловался на ситуацию на фронте.
