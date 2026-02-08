Ходорковский* заплатит до 50 тысяч рублей: ему грозит новый штраф

Бизнесмен Михаил Ходорковский* может вновь столкнуться со штрафом. Его планируют привлечь по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Предприниматель уже получал штраф за нарушение порядка деятельности иноагентов. Он может лишиться до 50 тысяч рублей. В выпускаемых публицистом материалах отсутствует необходимая маркировка, утверждается в документах.
«Привлекаемое лицо по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента) — Ходорковский М. Б.*» — гласят судебные данные.
Ранее Мосгорсуд отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой** по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Дело будет передано на новое рассмотрение мировому судье.
*- признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга.
**- является иноагентом в России.