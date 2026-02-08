Назван средний размер пенсии неработающих россиян: уже более 30 тыс рублей

В России выросло число регионов, где неработающие пенсионеры получают более 30 тысяч рублей. В течение года их стало почти вдвое больше. Сейчас речь идёт об 11 регионах, информирует ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
Сообщается, что привлекательнее всех в этом отношении выглядит Чукотский автономный округ, где неработающие пенсионеры в среднем получают 41 026,55 рублей. В Ненецком автономном округе выплаты составляют 37,1 тыс. рублей, в Камчатском крае — 36,7 тыс. рублей.
В списке также Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Мурманская и Сахалинская области, Республика Саха, Республика Коми и Архангельская область.
Напомним, в России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, это улучшит материальное положение около 4,3 млн россиян.
Также сообщалось, что с 1 марта повысят пенсии пенсионерам старше 80 лет.
Тем временем в России начнут регулярно изучать финансовое положение пенсионеров. Соответствующий документ будет составляться раз в два года для выработки предложений по улучшению социально-экономического положения пожилых россиян.