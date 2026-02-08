Россиянам рассказали, за что могут отключить свет, газ и воду

Отключение может быть осуществлено не ранее чем через 30 дней после первоначального уведомления. Юрист также подчеркнул, что законодательно запрещено отключать отопление в холодный период (с 1 октября по 30 апреля) в домах без альтернативных источников обогрева, а также холодное водоснабжение, если это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности, например, в многоквартирных домах с централизованной канализацией.