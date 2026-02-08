Россиянам рассказали, за что могут отключить свет, газ и воду

Управляющие компании или поставщики ресурсов имеют право отключить в квартире электричество, газ или горячую воду, если собственник накопил долги за жилищно-коммунальные услуги сроком более двух месяцев. Об этом РИА Новости рассказал юрист Иван Курбаков.
Он пояснил, что расчёт критической суммы задолженности ведётся по утверждённым нормативам потребления, даже если в квартире установлены индивидуальные счётчики.
Процедура отключения проводится поэтапно: сначала должнику направляется уведомление с 20-дневным сроком для погашения долга. Если платеж не поступил, за три дня до планируемого ограничения услуги отправляется повторное предупреждение.
Отключение может быть осуществлено не ранее чем через 30 дней после первоначального уведомления. Юрист также подчеркнул, что законодательно запрещено отключать отопление в холодный период (с 1 октября по 30 апреля) в домах без альтернативных источников обогрева, а также холодное водоснабжение, если это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности, например, в многоквартирных домах с централизованной канализацией.
Ранее эксперт рассказала, для кого снизят налог на имущество в 2026 году.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.