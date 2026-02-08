Жителям Башкирии пообещали потепление до −4 градусов и снег

В ближайшие дни в Башкирии ожидается небольшое потепление. В воскресенье, 8 февраля, ночью в некоторых районах пройдет слабый снег, а на севере республики — умеренный. Днем также ожидается снегопад, который местами может усилиться. Ветер будет южным, умеренным. Температура ночью опустится до −10…-15 градусов, а при прояснениях — до −20. Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов.
В понедельник, 9 февраля, погода немного ухудшится. Периодически будет идти снег, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы, накат и гололедица. Ветер сначала южный, затем сменится на северный, днем в некоторых районах станет порывистым. Ночью температура составит −9…-14 градусов, днем — от −4 до −9, на севере до −14 градусов.
