Перепады температур, дождь и мокрый снег: Какой будет погода в Ростовской области 8 февраля

В Ростовской области в воскресенье ожидаются дождь со снегом и гололед.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 8 февраля, в Ростове будет облачно с прояснениями, возможны осадки. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, в городе ожидаются туман, гололед и дождь. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, ночью от −1 до +1, Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 7−12 м/с.

В Ростовской области также пройдет дождь, в северных районах — с мокрым снегом, который может налипать на провода и деревья. Местами ожидаются туман, гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем будет от −2 до + 3, в крайних южных районах +5. Ночью столбики термометра покажут от −3 до +2.

