Перепады температур, дождь и мокрый снег: Какой будет погода в Ростовской области 8 февраля

В Ростовской области также пройдет дождь, в северных районах — с мокрым снегом, который может налипать на провода и деревья. Местами ожидаются туман, гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем будет от −2 до + 3, в крайних южных районах +5. Ночью столбики термометра покажут от −3 до +2.