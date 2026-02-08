Ричмонд
Определены точные сроки газификации Хабаровского района

Проводить голубое топливо в дома жителей будут в рамках региональной программы развития газоснабжения.

Источник: AP 2024

Глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин в своём Telegram-канале опубликовал план газификации населённых пунктов на 2026−2030 годы. Проводить голубое топливо в дома жителей будут в рамках региональной программы развития газоснабжения.

Газификация сёл Ракитное, Гаровка-1 и Гаровка-2 станет возможна после завершения реконструкции газораспределительной станции Ильинка-1. Работы планируют закончить и ввести объект в эксплуатацию в 2027 году.

Аналогичный срок установлен для газификации села Чистополье — она начнётся после ввода в строй ГРС-2 Горького в 2027 году. Село Чёрная Речка войдёт в программу газификации на 2027 год по отдельному распоряжению правительства края.

Сёла Галкино, Смирновка, Свечино и Константиновка подключат к газу после реконструкции ГРС-3 Березовка — её запуск тоже намечен на 2027 год. Все сроки увязаны с завершением ключевых объектов инфраструктуры «Газпрома» в районе.