Профессор Артем Оганов: «Российская наука — быть или не быть?»

Российская наука сохраняет сильные позиции в физике, химии, материаловедении, ядерных технологиях и математике. Мегасайенс-проекты — NICA, СКИФ, ПИК — движутся вперед. Квантовые компьютеры и нейросети демонстрируют мировую конкурентоспособность. На фоне глобальной турбулентности это не просто статистика — это ответ на гамлетовский вопрос.
Цифры, которые вдохновляют.
Российский научный фонд в 2024 году поддержал рекордные 10 тыс. проектов с участием 60 тыс. ученых, распределив 39,2 млрд рублей. Программа «Приоритет-2030» охватывает 119 университетов и привлекла более 100 млрд рублей внебюджетных средств — бизнес начинает верить в академическую науку. Объем ресурсов на научные изыскания и разработки к концу 2025 года в России увеличился и достиг почти 1,8 трлн рублей.
Прорывы, которые меняют правила игры.
В сентябре 2024 года ФИАН и Российский квантовый центр совершили технологический прорыв: создан 50-кубитный квантовый компьютер на ионах. РФ стала одной из шести стран, достигших этого рубежа, и входит в число трех государств (наряду с США и Китаем), которые владеют квантовыми компьютерами на всех четырех платформах — сверхпроводниках, ионах, атомах и фотонах. Это не догоняющее развитие — это место в авангарде мировой квантовой гонки.
В июне 2024 года президент РФ дал старт технологическому пуску коллайдера NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) в Дубне — уникальной установки для изучения кварк-глюонной плазмы. Так физики смогут воссоздать условия первых микросекунд после Большого взрыва. В Кольцово строится синхротрон СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов») поколения «4+» с бюджетом 37,1 млрд рублей — и, что принципиально, с полным импортозамещением оборудования. Это не вынужденная мера, а демонстрация зрелости отечественного приборостроения.
Росатом сохраняет 40% мирового рынка обогащения урана и реализует единственный в мире проект реактора IV поколения БРЕСТ-ОД-300 с замкнутым топливным циклом — технологию, о которой конкуренты пока только мечтают.
Рынок искусственного интеллекта в России вырос за год на 25%. Центр имени Н. Ф. Гамалеи начал доклинические испытания первой российской персонализированной вакцины от рака, а Институт иммунологии ФМБА — вакцины от аллергии на цветение березы. Если все пойдет по плану, это будут революционные разработки.
Мы в фонде «Вызов» третий год получаем со всего мира сотни сильнейших с точки зрения науки заявок на Национальную премию будущих технологий. Это лучшее подтверждение, что отечественная наука обладает высочайшим авторитетом. Лауреатами премии становятся выдающиеся российские ученые, настоящие творцы будущего.
?Новая география партнерств.
При этом геополитические изменения открыли новые горизонты.
Китай впервые стал крупнейшим научным партнером России по совместным публикациям. В декабре 2023 года проведен успешный сеанс квантовой связи РФ — КНР на расстоянии 3,8 тыс. км через китайский спутник — это прообраз будущего квантового интернета.
Несколько дней назад Российский научный фонд и Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) открыли прием заявок на шестой совместный конкурс международных научных проектов. В рамках него стороны уже поддержали исследования 255 российско-китайских научных коллективов.
Расширение БРИКС (с 2024 года присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ, а с 2025-го — Индонезия) создает принципиально новую площадку для многосторонней научной кооперации. Это рынок в 3,5 млрд человек, быстрорастущие экономики и общий интерес к технологическому суверенитету. Россия здесь — не проситель, а донор экспертизы в ядерных технологиях, космосе, фундаментальной физике, химии, материаловедении, иммунологии.
Вызовы как точки роста.
Было бы наивно игнорировать сложности. Прекращение сотрудничества с западными научными организациями (например, ЦЕРН — Европейская организация по ядерным исследованиям), ограничение доступа к их установкам класса мегасайенс (например, к рентгеновскому лазеру на свободных электронах XFEL, 26% которого было оплачено Россией) и международным базам данных, санкционное давление — все это реальность. Но кризис оказался катализатором изменений, которые давно назревали.
Рекордный прием в аспирантуру 2022 года (45,1 тыс. человек) формирует новое поколение исследователей, для которых работа в России — осознанный выбор. Спрос на молодых ученых растет: число вакансий в науке увеличилось.
Настоящий рост требует амбициозных планов. Очень важно не допустить изоляции российской науки. В наших планах обязательно должны быть возрождение российских научных журналов, модернизация системы школьного и университетского образования, возвращение престижа профессиям учителя и ученого. Все это нуждается в квалифицированных кадрах, и наша система должна поощрять самых талантливых и трудолюбивых. Россия должна стать магнитом для талантов со всего мира, а интересные возможности для самореализации должны появляться по всей стране.
Ставка на молодежь.
Государство делает системную ставку на следующее поколение. Сотни молодежных лабораторий с тысячами ставок — это не просто рабочие места, это возможность начать самостоятельную научную карьеру сразу после аспирантуры. Обновлена программа мегагрантов: до 500 млн рублей на проект, причем теперь требуются не периодические визиты ведущего ученого, а его переезд в Россию.
Россия входит в пятерку мировых лидеров по числу исследователей — около 380 тыс. человек. Средний возраст — 46 лет, но доля молодых ученых (до 39 лет) превышает 44%. Это здоровая структура для воспроизводства научных школ.
Национальный проект «Наука и университеты» ставит задачу войти в пятерку мировых лидеров по приоритетным направлениям к 2030 году. Инструменты для этого есть: финансирование растет, инфраструктура создается, международные партнерства диверсифицируются.
Быть — и побеждать.
Российская наука — это не только синхротроны и квантовые компьютеры. Это люди, которые остаются и верят. Это студенты, которые выбирают физику вместо маркетинга. Это инженеры, которые создают оборудование мирового уровня. Это космонавты, которые ставят рекорды. Это врачи, которые разрабатывают вакцины от разных болезней, в том числе от рака.
Ответ на гамлетовский вопрос дан: российской науке быть. Не выживать в режиме экономии, не догонять уходящий поезд — а развиваться, прорываться, удивлять мир. Условия для этого созданы. Осталось воспользоваться.