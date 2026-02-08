Профессор Артем Оганов: «Российская наука — быть или не быть?»

В сентябре 2024 года ФИАН и Российский квантовый центр совершили технологический прорыв: создан 50-кубитный квантовый компьютер на ионах. РФ стала одной из шести стран, достигших этого рубежа, и входит в число трех государств (наряду с США и Китаем), которые владеют квантовыми компьютерами на всех четырех платформах — сверхпроводниках, ионах, атомах и фотонах. Это не догоняющее развитие — это место в авангарде мировой квантовой гонки.