Названы опасные места в Омской области: список

В ГУ МЧС по Омской области представили прогноз.

В ГУ МЧС по Омской области огласили прогноз чрезвычайных ситуаций на территории региона на 8 февраля 2026 года.

«Прогноз ЧС на 08.02.2026 г. обусловлен погодой с переменной облачностью, по северной половине небольшим снегом, по южной половине без существенных осадков, ночью в отдельных районах изморозью, на дорогах снежным накатом, температурой воздуха ниже нормы (средняя месячная температура воздуха −14…-16 °С)», — пояснили в ведомстве.

С учетом снежного наката на территории Омской области сохраняется риск возникновения ДТП. При этом в ведомстве назвали опасные места в регионе:

  • сложный участок ФАД Р-402 Тюмень — Омск 578+900 — 579+700 км (Любинский район).
  • сложный участок ФАД А-320 Омск — Черлак 25+000 — 25+980 км (Омский район).
  • сложный участок ФАД Р-254 Южный обход г. Омска 818+000 — 818+200 км (Омский район).
  • сложный участок ФАД Р-254 Южный обход г. Омска 822+000 — 822+200 км (Омский район).
  • сложный участок дороги регионального значения Омск — Русская Поляна 25+000 — 26+000 км (Омский район).
  • сложный участок областной трассы Сыропятское — Калачинск 58+000 — 59+000 км (Кормиловский район).
  • сложный участок: Калачинский район (нерегулируемый железнодорожный переезд в районе мясокомбината «Калачинский» в г. Калачинске).