Названы опасные места в Омской области: список

«Прогноз ЧС на 08.02.2026 г. обусловлен погодой с переменной облачностью, по северной половине небольшим снегом, по южной половине без существенных осадков, ночью в отдельных районах изморозью, на дорогах снежным накатом, температурой воздуха ниже нормы (средняя месячная температура воздуха −14…-16 °С)», — пояснили в ведомстве.