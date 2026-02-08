Губернатор Иркутской области встретился с жителями Бодайбо

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл встречу с жителями Бодайбо. Как поделился глава региона, жители задавали вопросы о перерасчёте платы за тепло и электричество, графиках подвоза воды и решении проблем по конкретным адресам. Губернатор поручил ответственным лицам оперативно отработать с каждым заявителем уже на следующий день.