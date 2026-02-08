Ричмонд
Губернатор Иркутской области встретился с жителями Бодайбо

Теплоснабжение восстановили в 10 домах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл встречу с жителями Бодайбо. Как поделился глава региона, жители задавали вопросы о перерасчёте платы за тепло и электричество, графиках подвоза воды и решении проблем по конкретным адресам. Губернатор поручил ответственным лицам оперативно отработать с каждым заявителем уже на следующий день.

За 7 февраля теплоснабжение было восстановлено ещё в двух жилых домах. Всего в нормальный режим работы возвращены 10 жилых домов и школа № 3, где проживают 87 человек, включая 15 детей.

— В планах начать запитывать здание коррекционной школы. Готов к приему тепла дом 75 по улице МК-135.Также прогрета трасса в направлении к дому 15 по Солнечной, — поделился глава региона.

Губернатор заверил, что аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации, и что все ответственные лица останутся в территории до завершения всех работ.