Xinhua: Восемь человек погибли при взрыве на предприятии в Китае

В Китае произошёл взрыв на заводе биотехнологической компании Jiapeng. Об этом информирует агентство Xinhua.
Речь идёт о заводе, расположенном в провинции Шаньси. Взрыв произошёл в одном из цехов предприятия. При этом погибли восемь человек.
Сообщается, что после взрыва правоохранители задержали официального представителя компании. При этом возможные причины ЧП не указаны.
Ранее на химическом предприятии на юге Буэнос-Айреса прогремел сильный взрыв. От удара пострадали жители Эсейсы и Кануэласа — взрывная волна разбила окна в радиусе до 4 километров.
Также сообщалось, что в США взорвался завод по производству взрывчатки, 19 человек пропали без вести.
Напомним, на предприятии сталелитейной компании U.S. Steel, расположенном в американском штате Пенсильвания, произошёл взрыв, в результате которого несколько человек пострадали.