Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия активно привлекает трудовых мигрантов из Индии и Китая

Россия активно ищет новые источники рабочей силы, обращаясь к странам Азии. Москва сосредоточила усилия на привлечении трудовых мигрантов из Индии, Китая, Бангладеш и Шри-Ланки, сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

По данным агентства, одним из шагов в этом направлении стал официальный визит президента Владимира Путина в Индию в начале декабря 2025 года. Тогда Москва и Нью-Дели договорились упростить оформление разрешений на временную работу для граждан Индии в России.

Помимо традиционных источников рабочей силы, российская сторона намерена задействовать новые географические направления сотрудничества, отметили авторы материала, подчёркивая, что Россия ищет гибкие решения для восполнения кадрового дефицита в ряде отраслей.

Ранее Life.ru писал, что Россия ведёт переговоры о привлечении афганских трудовых мигрантов. Посол Афганистана в Москве Гуль Хасан отметил, что есть надежда на положительные результаты. Афганистан готов направлять квалифицированных специалистов в страны с нехваткой рабочих рук, что открывает новые возможности для российского рынка труда.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше