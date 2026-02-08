Россия активно привлекает трудовых мигрантов из Индии и Китая

По данным агентства, одним из шагов в этом направлении стал официальный визит президента Владимира Путина в Индию в начале декабря 2025 года. Тогда Москва и Нью-Дели договорились упростить оформление разрешений на временную работу для граждан Индии в России.
Помимо традиционных источников рабочей силы, российская сторона намерена задействовать новые географические направления сотрудничества, отметили авторы материала, подчёркивая, что Россия ищет гибкие решения для восполнения кадрового дефицита в ряде отраслей.
Ранее Life.ru писал, что Россия ведёт переговоры о привлечении афганских трудовых мигрантов. Посол Афганистана в Москве Гуль Хасан отметил, что есть надежда на положительные результаты. Афганистан готов направлять квалифицированных специалистов в страны с нехваткой рабочих рук, что открывает новые возможности для российского рынка труда.
