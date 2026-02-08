Ричмонд
Более 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии

Прокуратура начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения водоснабжения во Владивостоке. 8 февраля без воды остались более 15 тысяч потребителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Под отключение попали многоквартирные дома, расположенные на улицах Иртышская, Постышева, Гамарника, Южно-Уральская и Уральская. Причины аварии официально не уточняются.

Надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ. Для жителей домов организован подвоз питьевой воды.

В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения. Также будет проверено соблюдение нормативных сроков устранения аварии, надлежащая организация подвоза воды для нужд населения, а также расследование причин и условий произошедшего.

По итогам проверки надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования в соответствии с действующим законодательством.