Более 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии

В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения. Также будет проверено соблюдение нормативных сроков устранения аварии, надлежащая организация подвоза воды для нужд населения, а также расследование причин и условий произошедшего.