СМИ: Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медицинской справки

Россияне, планирующие сдавать экзамены на водительские права, могут получить возможность не предъявлять медицинскую справку в обязательном порядке.
Согласно новому документу, отказаться от этого можно будет при подаче заявки через портал «Госуслуги». Речь идет только о тех случаях, когда данные о здоровье кандидата есть в едином электронном реестре.
На данный момент при подаче заявления на сдачу экзамена нужно предоставить паспорт, медсправку и документ о прохождении обучения, передает РИА Новости.
В России также подготовили проект, ужесточающий правила проведения теоретического экзамена на получение водительских прав. В ближайшее время он будет представлен правительству на рассмотрение.
Кроме того, по данным СМИ, россиян могут начать лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. За это будет предусмотрен штраф 500 рублей, однако в НАС считают эту сумму недостаточной.
МВД, в свою очередь, намерено внести еще несколько изменений в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Так, предлагается запретить экзаменуемым использовать фото- и видеосъемку.