Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пожарный создал скульптуру танка из снега и льда

Пожарный из Новочеркасска слепил танк рядом со снежным символом года.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом пожарный вылепил из снега танк. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Скульптура из снега и льда появилась около 28-й пожарно-спасательной части на улице Пушкинской в Новочеркасске. Именно здесь служит начальником караула ее создатель — Сергей Шельпов. Ранее мужчина вылепил лошадь — символ 2026 года..

Как напомнили в ведомстве, пожарный делает из снега скульптуры уже 15 лет. Чаще всего это сказочные персонажи, герои советских мультфильмов и животные — символы наступившего года. А в феврале 2020 года скульптор создал фигуру пожарного, который держит на руках спасенного человека.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.