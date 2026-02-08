В Ростовской области пожарный создал скульптуру танка из снега и льда

Под Ростовом пожарный вылепил из снега танк. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Скульптура из снега и льда появилась около 28-й пожарно-спасательной части на улице Пушкинской в Новочеркасске. Именно здесь служит начальником караула ее создатель — Сергей Шельпов. Ранее мужчина вылепил лошадь — символ 2026 года..
Как напомнили в ведомстве, пожарный делает из снега скульптуры уже 15 лет. Чаще всего это сказочные персонажи, герои советских мультфильмов и животные — символы наступившего года. А в феврале 2020 года скульптор создал фигуру пожарного, который держит на руках спасенного человека.
