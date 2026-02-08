В Красноярске археологи нашли усадьбу XIX века на месте будущего метро

В Красноярске на месте будущей станции метро «Центральный парк» археологи обнаружили уникальный исторический объект — остатки богатой городской усадьбы 1830-х годов. Об этом рассказали в департаменте градостроительства.
Раскопки велись в районе улицы Диктатуры Пролетариата. Это бывший Падалкин переулок. Среди находок — скифский нож, объекты времен неолита (5 тыс. лет до н.э.), средневековые наконечники стрел. Однако главным открытием стала именно усадьба, у которой сохранились нижние венцы сруба, часть перекрытий и подвал. Точную дату постройки ученые определили по «закладным» монетам.
«Была такая традиция: под первый венец на опорные столбы на счастье и богатство в доме клали монеты. Они зачастую сохраняются, и дают нам четкую датировку, когда был построен объект», — рассказал археолог Юрий Гревцов.
Специалисты отмечают необычную технологию строительства. Чтобы защитить дом от грунтовых вод, мастера создали мощный гидроизоляционный фундамент. Они выкопали котлован и заполнили его плотной красной глиной, которую специально возили на санях с Покровской горы.
«Эта глина стала основанием и стенами для будущего подвала. Её сложно спутать с другой, она залегает только у горы», — пояснил Юрий Гревцов.
Имя хозяина старинной усадьбы пообещали раскрыть позже.