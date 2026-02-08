Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске археологи нашли усадьбу XIX века на месте будущего метро

Раскопки велись в районе улицы Диктатуры Пролетариата.

Источник: Департамент градостроительства Красноярска

В Красноярске на месте будущей станции метро «Центральный парк» археологи обнаружили уникальный исторический объект — остатки богатой городской усадьбы 1830-х годов. Об этом рассказали в департаменте градостроительства.

Раскопки велись в районе улицы Диктатуры Пролетариата. Это бывший Падалкин переулок. Среди находок — скифский нож, объекты времен неолита (5 тыс. лет до н.э.), средневековые наконечники стрел. Однако главным открытием стала именно усадьба, у которой сохранились нижние венцы сруба, часть перекрытий и подвал. Точную дату постройки ученые определили по «закладным» монетам.

«Была такая традиция: под первый венец на опорные столбы на счастье и богатство в доме клали монеты. Они зачастую сохраняются, и дают нам четкую датировку, когда был построен объект», — рассказал археолог Юрий Гревцов.

Специалисты отмечают необычную технологию строительства. Чтобы защитить дом от грунтовых вод, мастера создали мощный гидроизоляционный фундамент. Они выкопали котлован и заполнили его плотной красной глиной, которую специально возили на санях с Покровской горы.

«Эта глина стала основанием и стенами для будущего подвала. Её сложно спутать с другой, она залегает только у горы», — пояснил Юрий Гревцов.

Имя хозяина старинной усадьбы пообещали раскрыть позже.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше