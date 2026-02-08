Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Уфы предупредили о возможных сходах снега и наледи

В городе наблюдается потепление.

Источник: Башинформ

Температурные «качели» могут стать причиной схода с крыш зданий снега и льда, сообщили утром 8 февраля в пресс-службе мэрии Уфы. Такие резкие погодные изменения представляют определенную опасность как для пешеходов, так и для автолюбителей.

Гражданам рекомендуют проверять взглядом крыши на наличие снега и сосулек. Зоны риска — крыши домов, магазинов и остановок, водостоки, а также участки, где уже есть упавший снег и лёд.

«Не игнорируйте предупреждающие таблички и ограждающие ленты, особенно прямо во время очистки. Старайтесь не парковаться в потенциально опасных местах», — предупредили в муниципалитете.

Также отмечается, что крыши чистит управляющая компания, а балконы должны чистить владельцы квартир.

Сообщить о скопившемся снеге и наледи на крыше здания можно в управляющую компанию, в ЕДДС Уфы по телефону 279−90−00, либо по номеру 112.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии прогнозируется снежная погода с метелями и гололедом.