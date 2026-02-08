Жителей Уфы предупредили о возможных сходах снега и наледи

Температурные «качели» могут стать причиной схода с крыш зданий снега и льда, сообщили утром 8 февраля в пресс-службе мэрии Уфы. Такие резкие погодные изменения представляют определенную опасность как для пешеходов, так и для автолюбителей.
Гражданам рекомендуют проверять взглядом крыши на наличие снега и сосулек. Зоны риска — крыши домов, магазинов и остановок, водостоки, а также участки, где уже есть упавший снег и лёд.
«Не игнорируйте предупреждающие таблички и ограждающие ленты, особенно прямо во время очистки. Старайтесь не парковаться в потенциально опасных местах», — предупредили в муниципалитете.
Также отмечается, что крыши чистит управляющая компания, а балконы должны чистить владельцы квартир.
Сообщить о скопившемся снеге и наледи на крыше здания можно в управляющую компанию, в ЕДДС Уфы по телефону 279−90−00, либо по номеру 112.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии прогнозируется снежная погода с метелями и гололедом.