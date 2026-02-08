Ричмонд
Российский боец Куниев побил Алмейду и одержал первую победу в UFC

На турнире UFC Vegas 113 в Лас-Вегасе российский боец Ризван Куниев одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой (6-й номер рейтинга тяжёлого веса). Поединок завершился единогласным решением судей со счётом 30−27, 30−27 и 29−28 в пользу Куниева.

Источник: Life.ru

Эта победа стала для российского бойца первой в UFC. Всего на его счету два поединка в промоушене. В главном бою вечера представитель США Марио Баутиста удушающим приёмом во втором раунде победил бразильца Винисиуса Оливейру.

Ранее Life.ru писал, что российский боец Усман Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе, досрочно победив британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае. Поединок был завершён в третьем раунде удушающим приёмом со стороны Нурмагомедова.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

