Российский боец Куниев побил Алмейду и одержал первую победу в UFC

Эта победа стала для российского бойца первой в UFC. Всего на его счету два поединка в промоушене. В главном бою вечера представитель США Марио Баутиста удушающим приёмом во втором раунде победил бразильца Винисиуса Оливейру.
Ранее Life.ru писал, что российский боец Усман Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе, досрочно победив британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае. Поединок был завершён в третьем раунде удушающим приёмом со стороны Нурмагомедова.
