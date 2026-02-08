Ричмонд
В России намерены разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

В России планируют разрешить сдавать экзамены на водительские права без бумажной медицинской справки. Согласно проекту, её заменой станет наличие сведений в государственных электронных реестрах.

Источник: Life.ru

«Заявитель вправе не представлять медицинское заключение при наличии сведений о сформированном медицинском заключении в федеральном реестре документов», — указано в проекте.

Сейчас для подачи заявления на экзамен нужны паспорт, медсправка, документ об окончании автошколы. Несовершеннолетним дополнительно требуется письменное согласие родителей или опекунов. Новую инициативу пока не приняли.

Ранее в России начали изымать автомобильные номера серии «АМР», которая пользовалась спросом у частных лиц. В Московском регионе уже конфисковали 15 таких комбинаций. Спецсерию «АМР» ввели в 1996 году для машин высокопоставленных чиновников. Номера помогали легко опознавать служебные автомобили и обеспечивать им особые привилегии на дорогах.

