В России намерены разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

Ранее в России начали изымать автомобильные номера серии «АМР», которая пользовалась спросом у частных лиц. В Московском регионе уже конфисковали 15 таких комбинаций. Спецсерию «АМР» ввели в 1996 году для машин высокопоставленных чиновников. Номера помогали легко опознавать служебные автомобили и обеспечивать им особые привилегии на дорогах.