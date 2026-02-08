Средняя стоимость блинов в Приморье превысила общероссийский уровень

Средняя стоимость блинов в Приморье на треть превысила общероссийский уровень, сообщает РБК (18+).
«Расчёты сделали на основе данных Приморскстата, взяв за основу классический рецепт блинов “скородумок”. В него входят пшеничная мука, куриные яйца, молоко, сахар, соль и растительное масло. Масленичная неделя в этом году пройдёт с 16 по 22 февраля, и именно к этому периоду были проанализированы актуальные потребительские цены», — говорится в сообщении.
Средняя стоимость набора ингредиентов для одной семьи в крае составит 259,6 рубля. Дороже всего обойдутся молоко и яйца — 158,1 рубля и 57,4 рубля соответственно. Мука выйдет в 22,1 рубля, подсолнечное масло — в 17,7 рубля, а сахар и соль добавят к сумме менее пяти рублей. При этом средняя цена блинов по России составляет 172,2 рубля.
Система страхования питомцев пыталась работать в Приморье, но не прижилась из-за недобросовестных владельцев.
Напомним, потребительские цены выросли на 0.2% в декабре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с декабрем 2024 — на 6.6%.