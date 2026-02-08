Средняя стоимость блинов в Приморье превысила общероссийский уровень

«Расчёты сделали на основе данных Приморскстата, взяв за основу классический рецепт блинов “скородумок”. В него входят пшеничная мука, куриные яйца, молоко, сахар, соль и растительное масло. Масленичная неделя в этом году пройдёт с 16 по 22 февраля, и именно к этому периоду были проанализированы актуальные потребительские цены», — говорится в сообщении.